Segundo a empresa, as informações afetadas incluem apenas dados de contacto utilizados em campanhas de marketing, nomeadamente o nome próprio, país, código postal, endereço de correio eletrónico e número de telefone. O apelido dos clientes não foi comprometido.

A empresa garante que a infraestrutura e os sistemas corporativos da MANGO não foram afetados e que informações sensíveis, como dados bancários, cartões de crédito, documentos de identificação, credenciais de acesso ou palavras-passe, não estiveram em risco.

De acordo com o comunicado, a MANGO acionou imediatamente todos os protocolos de segurança assim que tomou conhecimento do incidente e notificou a Agência de Proteção de Dados e as autoridades competentes, conforme a legislação em vigor.

Por precaução, a empresa aconselha os clientes a permanecerem atentos a mensagens suspeitas ou pedidos invulgares por correio eletrónico ou telefone. Para esclarecimentos adicionais, disponibiliza o e-mail personaldata@mango.com

e o telefone 800 509 597.

