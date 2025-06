Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o El País, a Confraria da Macarena quer pôr termo, o mais rapidamente possível, à acesa polémica gerada pelo restauro falhado e pelas duas intervenções subsequentes efetuadas na imagem da Virgem de Macarena, um ícone da cidade de Sevilha, em menos de 24 horas.

Neste momento, a imagem já está no altar habitual, depois de ter estado exposta para veneração desde o fim de semana até terça-feira, para que o público pudesse observar o resultado dos trabalhos de "conservação e manutenção".

Os membros da confraria querem agora que a imagem recupere a sua expressão habitual, que dizem ter sido completamente transformada depois das intervenções que sofreu nas últimas semanas e que têm sido apresentadas em várias fotografias.

Uma das mudanças mais radicais que tem sido notada ao longo dos anos foi levada a cabo pelo professor Francisco Arquillo, responsável pelo restauro da Virgem em 1978 e pela última grande modificação em 2012, e que deixou pestanas excessivamente longas que alteram completamente o aspeto do rosto.

Para fazer face às críticas, a irmandade fechou o templo durante algumas horas ao meio-dia de sábado e mudou as pestanas da Virgem, o que só aumentou a cólera. Depois, durante a noite, a irmandade chamou um jovem escultor que devolveu a cor avermelhada ao contorno dos olhos da imagem de Nossa Senhora, aproximando-a da versão anterior.

Ainda assim, esta nova intervenção, considerada "feira à pressa", fez com que os fiéis, na segunda-feira, se reunissem à porta da basílica para transmitir a sua indignação ao conselho de administração da confraria.

O sucedido levou mesmo à demissão dos principais responsáveis pelo património da confraria, o mordomo e o prior. Espera-se agora um relatório com as conclusões das averiguações sobre o sucedido com a imagem.