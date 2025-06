Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“O Irão nunca deve ser autorizado a desenvolver uma arma nuclear e os Estados Unidos tomaram medidas para mitigar esta ameaça”, afirmou Starmer na X, sublinhando que “a estabilidade na região é uma prioridade”.

“Apelamos ao Irão para que regresse à mesa das negociações e encontre uma solução diplomática para pôr fim a esta crise”, acrescentou.

O Reino Unido “não esteve envolvido nestes ataques”, afirmou o Secretário do Comércio britânico, Jonathan Reynolds, na Sky News. Washington “não pediu” ajuda para esta operação, acrescentou.

O ministro do Comércio do Reino Unido, Jonathan Reynolds, disse à Sky News que o Governo britânico foi informado com antecedência sobre o ataque dos EUA.

“Fomos informados, como seria de esperar de um aliado fundamental, desta ação”, disse.

O ministro disse ainda que o Reino Unido anunciou na segunda-feira o envio de meios militares britânicos para a região e que tomará todas as medidas necessárias para defender os seus próprios interesses, o seu povo e, claro, os dos seus principais aliados, se estes forem ameaçados.

Na segunda-feira, o Reino Unido anunciou o envio de caças e outros reforços para o Médio Oriente em resposta à escalada militar entre o Irão e Israel, reforçando uma presença britânica já substancial na região.

Entretanto, o Governo da Coreia do Sul convocou hoje reuniões nas áreas de finanças e segurança nacional para analisar o impacto dos ataques dos EUA a instalações nucleares no Irão e a escalada do conflito no Médio Oriente, informou o gabinete presidencial.

O Conselho de Segurança Nacional presidencial reuniu-se hoje sob a direção do Conselheiro de Segurança Nacional Wi Sung-lac, durante a qual foi sublinhada a importância de proteger a vida e a segurança do povo sul-coreano e de garantir a estabilidade na vida quotidiana, segundo a porta-voz presidencial Kang Yu-jung.