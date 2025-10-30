Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa tranquiliza a população, sublinhando que este tipo de “invasão” é apenas um processo natural do ciclo de vida destes insetos.

De acordo com entomólogos, trata-se de formigas-de-asa, cujo aparecimento em grande número é comum após chuvas que sucedem a dias quentes, no início do verão ou do outono. Este ano, o fenómeno surgiu mais tarde devido à chegada tardia das primeiras chuvas.

O fenómeno está ligado ao ciclo natural de reprodução das formigas. Durante o chamado “voo nupcial”, rainhas recém-formadas e machos dispersam-se em grande quantidade para se acasalarem. Depois do acasalamento, as rainhas procuram locais adequados para criar novas colónias e perdem as asas. Já os machos mantêm as asas, mas têm uma vida curta, morrendo geralmente após duas a três semanas.

