A circulação de comboios Alfa Pendular e Intercidades na Linha do Norte, que liga Lisboa ao Porto, está hoje suspensa devido às condições meteorológicas adversas, registando-se igualmente perturbações noutras ligações ferroviárias.

Num ponto de situação divulgado às 13h00, a CP — Comboios de Portugal indicou que, “até informação em contrário, não se efetuam comboios Alfa Pendular” naquela linha, acrescentando que durante todo o dia também não se prevê a realização de serviços Intercidades.

Apesar das restrições, mantêm-se em funcionamento alguns serviços regionais na Linha do Norte, nomeadamente entre Entroncamento e Soure, Coimbra, Aveiro e Porto, bem como entre Tomar e Lisboa.

Os efeitos do mau tempo estão também a afetar outras linhas ferroviárias. A circulação encontra-se suspensa na Linha da Beira Baixa, realizando-se apenas comboios regionais entre Castelo Branco e a Guarda.

A CP dá ainda conta de perturbações nas linhas da Beira Alta, Cascais, Douro, Oeste e nos Urbanos de Coimbra, apelando aos passageiros para que acompanhem a informação atualizada antes de se deslocarem para as estações.

