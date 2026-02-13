Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Desalojados

Dez pessoas foram retiradas das suas casas por precaução durante a noite em Sobral de Monte Agraço — em Pé do Monte e Barqueira —, no distrito de Lisboa, devido a deslizamentos de terra e inundações.

Transportes

A ligação fluvial da Transtejo entre as estações do Seixal e do Cais do Sodré está interrompida devido às más condições atmosféricas e de mar adversas;

Os comboios de longo curso na Linha ferroviária do Norte entre o Porto e Lisboa foram suspensos por razões de segurança, segundo a CP. Mas há outras linhas condicionadas:

Linha do Alentejo – circulação suspensa entre Pegões e Bombel;

Linha da Beira Baixa – comboios regionais apenas entre Castelo Branco e Guarda e entre Entroncamento e Abrantes;

Linha da Beira Alta – o serviço Intercidades entre Coimbra e Guarda realiza-se com material circulante diferente do habitual;

Linha de Cascais – comboios circulam com alterações nos horários;

Linha do Douro – circulação suspensa entre Régua e Pocinho;

Linha do Oeste – circulação suspensa.

Trânsito

O trânsito na Autoestrada 1 (A1) mantêm-se cortado entre o nó de Coimbra Norte e Coimbra Sul, em ambos os sentidos.

