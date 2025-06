Yair Lapid, líder da oposição de Israel, afirmou, após Trump anunciar um cessar-fogo, que “este era o momento de fechar essa frente”, referindo-se a Gaza.

O que aconteceu hoje?

O líder da oposição de Israel diz que é preciso "trazer os reféns para casa e acabar com a guerra". "Israel precisa começar a reconstruir-se”, disse.

Mais de 55 mil pessoas foram mortas na guerra de Israel contra o Hamas no território palestiniano e dezenas de reféns israelitas permanecem capturados.

"O acordo de cessar-fogo [com o Irão] deve ser alargado para incluir Gaza. Apelamos ao Governo a iniciar negociações urgentes que permitam o regresso de todos os reféns e o fim da guerra. Aqueles que conseguiram um cessar-fogo com o Irão poderão também colocar um fim na guerra em Gaza", afirmou o Fórum de Familiares de Reféns e Desaparecidos, que representa a maioria dos familiares dos sequestrados pelo Hamas.

Qual foi a resposta de Israel?

Segundo Eyal Zamir, líder das tropas israelitas, o foco das forças de Israel agora é "voltar à Faixa de Gaza", para resgatar os reféns ainda sob poder do Hamas e "desmantelar o regime" do grupo terrorista.

Hoje também as forças israelitas mataram pelo menos 40 palestinianos em Gaza e ordenaram novas retiradas na terça-feira, revelaram alguns médicos e moradores locais.

O que dizem os EUA?

Os EUA, através de um conselheiro de Donalt Trump, revelaram que o próximo passo do governo norte-americano vai passar por "novo diálogo" com Israel.

"Estamos crentes na paz e numa solução pacífica para Gaza. São muitas mortes e destruição. Depois do fim do conflito com o Irão, Israel tem de repensar a estratégia para Gaza", revelaram.