Este artigo é sobre Lisboa . Veja mais na secção Local

Os comboios urbanos da CP- Comboios de Portugal no sentido Cascais - Cais do Sodré estão a sofrer atrasos esta tarde devido ao um passageiro com "doença súbita" que teve de ser assistido.

Os serviços mínimos na CP não foram cumpridos AFP; PATRICIA DE MELO MOREIRA