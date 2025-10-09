Durante uma ação de campanha no Mercado do Bolhão, ao lado do candidato socialista à Câmara do Porto, Manuel Pizarro, o líder do PS disse ter a perceção de que “há um amplo movimento da sociedade civil, que vai muito para além do PS”, mobilizado em torno da candidatura, refere o Espresso.

José Luís Carneiro mostrou-se confiante na vitória socialista nas eleições deste domingo, afirmando acreditar que “finalmente o Porto vai ter uma liderança capaz de liderar o Noroeste Peninsular e afirmar a cidade no contexto global”.

Defendeu ainda uma visão aberta e moderna para o município: “É preciso uma liderança cosmopolita, que não queira um Porto acanhado, pequeno, mas sim um Porto aberto ao mundo, que afirme os nossos valores e contribua para o desenvolvimento do país.”

Depois da passagem pelo Porto, o líder socialista seguiu para uma iniciativa na Maia.