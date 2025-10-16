Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Em Cascais, diversas artérias e zonas de acesso estarão cortadas em diferentes horários. Entre os cortes previstos destacam-se:
16 outubro – das 02h00 às 24h00 – Baía de Cascais e Marina de Cascais:
- Passeio D. Luís I;
- Av. D. Carlos I;
- Alameda Combatentes da Grande Guerra (até ao Jardim Visconde da Luz); e
- Av. Rei Humberto II de Itália (entre o Centro Cultural de Cascais e a Marina).
· 17 outubro – das 00h00 às 24h00 – Baía de Cascais e Marina de Cascais:
- Passeio D. Luís I;
- Av. D. Carlos I;
- Alameda Combatentes da Grande Guerra (até ao Jardim Visconde da Luz);
- Av. Rei Humberto II de Itália (entre o Centro Cultural de Cascais e a Marina).
· 18 outubro:
Das 00h00 às 24h00 – Baía de Cascais e Marina de Cascais:
- Passeio D. Luís I;
- Av. D. Carlos I;
- Alameda Combatentes da Grande Guerra (até ao Jardim Visconde da Luz); e
- Av. Rei Humberto II de Itália.
Das 09h00 às 20h00 – Baía de Cascais e Marina de Cascais:
- Av. 25 de Abril;
Das 00h00 às 24h00 – Cascais / Guincho:
- Avenida da República (entre o Centro Cultural de Cascais e o Hipódromo);
Das 07h00 às 02h00 – Cascais / Guincho:
- Av. Rei Humberto II de Itália;
- Avenida da República;
- Estrada do Guincho até ao Cabo Raso.
09h30 às 16h00 – Torre / Areia:
- Rua da Torre;
- Rua dos Vidoeiros;
- Rua dos Pinheiros;
- Rua das Faias;
- Rua das Narcejas;
- Rua das Codornizes;
- Rua Ivone Silva;
- Rua da Areia.
07h00 às 16h30 – Malveira da Serra:
- N 247;
- N247-5;
- Av. Nossa Senhora da Assunção;
- Estrada de Vale Cavalos;
- N9-1 (Estrada da Serra).
07h00 às 17h00 – Circuito Estoril:
- N9;
- Av. Alfredo César Torres;
- Rua Terceira Idade;
- Circuito Estoril.
7h30 às 17h30 – Alcabideche:
- Rua Cesaltina Fialho Gouveia;
- Rua Cascais;
- Av. Alcabideche;
- Avenida da República.
07h30 às 17h30 – Estoril:
- Av. D. Nuno Álvares Pereira (entre a Rotunda Condes de Barcelona e a Av. de Portugal);
- Av. de Portugal;
- Rua Biarritz.
8h00 às 19h30 – Avenida Marginal
- 8h00 às 18h00 – Carcavelos:
- N6/7;
- Av. Conde Riba d'Ave.
19 outubro – das 00h00 às 18h00 – Baía de Cascais e Marina:
- Passeio D. Luís I;
- Av. D. Carlos I;
- Alameda Combatentes da Grande Guerra;
- Av. Rei Humberto II de Itália (entre rotunda João Paulo II e entrada na Marina de Cascais).
- Condicionamentos no estacionamento:
O parque de estacionamento Marechal Carmona estará inacessível, pelo que entre as 00h do dia 14 de outubro e as 00h do dia 20 de outubro, o estacionamento será realizado no parque do Hipódromo. No dia da prova, o parque de estacionamento do Hipódromo estará igualmente inacessível. Em todas as artérias referidas e zonas circundantes, serão acauteladas as alternativas destinadas à saída/acesso de residentes.
No concelho de Oeiras, no dia 18 estão cortadas:
- Estrada Nacional 6 (Avenida Marginal – Algés – limite com o concelho de Lisboa e o limite com o concelho de Cascais);
- Estrada Nacional 6-3 (Alto da Boa Viagem);
- Av. Ivens, Cruz Quebrada – Dafundo;
- Alameda Alto da Barra, Oeiras;
- Estrada da Medrosa, Oeiras;
- Saída do IC 17 (CRIL) para a Av. Marginal;
- Parques de estacionamento existentes ao longo do trajeto, cujo acesso se efetua apenas pela Estrada Nacional 6.
Em Lisboa, a Avenida da Índia até ao Largo de Santos ficará fechada ao trânsito no mesmo dia.
A PSP recomenda:
Utilizar transportes públicos sempre que possível;
Estacionar com segurança, evitando objetos de valor visíveis;
Cumprir as instruções da polícia para garantir a segurança de todos;
Em caso de emergência, ligar 112 ou para o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP: 21 765 42 42.
O evento promete afetar significativamente a circulação rodoviária, mas as medidas visam garantir a segurança de participantes, residentes e visitantes durante a prova internacional de triatlo.
__
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários