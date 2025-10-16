Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em Cascais, diversas artérias e zonas de acesso estarão cortadas em diferentes horários. Entre os cortes previstos destacam-se:

16 outubro – das 02h00 às 24h00 – Baía de Cascais e Marina de Cascais:

  •  Passeio D. Luís I;
  • Av. D. Carlos I;
  • Alameda Combatentes da Grande Guerra (até ao Jardim Visconde da Luz); e
  • Av. Rei Humberto II de Itália (entre o Centro Cultural de Cascais e a Marina).

· 17 outubro – das 00h00 às 24h00 – Baía de Cascais e Marina de Cascais:

  • Passeio D. Luís I;
  • Av. D. Carlos I;
  • Alameda Combatentes da Grande Guerra (até ao Jardim Visconde da Luz);
  • Av. Rei Humberto II de Itália (entre o Centro Cultural de Cascais e a Marina).

· 18 outubro:

Das 00h00 às 24h00 – Baía de Cascais e Marina de Cascais:

  • Passeio D. Luís I;
  • Av. D. Carlos I;
  • Alameda Combatentes da Grande Guerra (até ao Jardim Visconde da Luz); e
  • Av. Rei Humberto II de Itália.

Das 09h00 às 20h00 – Baía de Cascais e Marina de Cascais:

  • Av. 25 de Abril;

Das 00h00 às 24h00 – Cascais / Guincho:

  • Avenida da República (entre o Centro Cultural de Cascais e o Hipódromo);

Das 07h00 às 02h00 – Cascais / Guincho:

  • Av. Rei Humberto II de Itália;
  • Avenida da República;
  • Estrada do Guincho até ao Cabo Raso.

09h30 às 16h00 – Torre / Areia:

  • Rua da Torre;
  • Rua dos Vidoeiros;
  • Rua dos Pinheiros;
  • Rua das Faias;
  • Rua das Narcejas;
  • Rua das Codornizes;
  • Rua Ivone Silva;
  • Rua da Areia.

07h00 às 16h30 – Malveira da Serra:

  •  N 247;
  • N247-5;
  • Av. Nossa Senhora da Assunção;
  • Estrada de Vale Cavalos;
  • N9-1 (Estrada da Serra).

07h00 às 17h00 – Circuito Estoril:

  • N9;
  • Av. Alfredo César Torres;
  • Rua Terceira Idade;
  • Circuito Estoril.

7h30 às 17h30 – Alcabideche:

  • Rua Cesaltina Fialho Gouveia;
  • Rua Cascais;
  • Av. Alcabideche;
  • Avenida da República.

07h30 às 17h30 – Estoril:

  • Av. D. Nuno Álvares Pereira (entre a Rotunda Condes de Barcelona e a Av. de Portugal);
  • Av. de Portugal;
  • Rua Biarritz.

8h00 às 19h30 – Avenida Marginal

  • 8h00 às 18h00 – Carcavelos:
  • N6/7;
  • Av. Conde Riba d'Ave.

19 outubro – das 00h00 às 18h00 – Baía de Cascais e Marina:

  • Passeio D. Luís I;
  • Av. D. Carlos I;
  • Alameda Combatentes da Grande Guerra;
  • Av. Rei Humberto II de Itália (entre rotunda João Paulo II e entrada na Marina de Cascais).
  • Condicionamentos no estacionamento:
    O parque de estacionamento Marechal Carmona estará inacessível, pelo que entre as 00h do dia 14 de outubro e as 00h do dia 20 de outubro, o estacionamento será realizado no parque do Hipódromo. No dia da prova, o parque de estacionamento do Hipódromo estará igualmente inacessível. Em todas as artérias referidas e zonas circundantes, serão acauteladas as alternativas destinadas à saída/acesso de residentes.

No concelho de Oeiras, no dia 18 estão cortadas:

  • Estrada Nacional 6 (Avenida Marginal – Algés – limite com o concelho de Lisboa e o limite com o concelho de Cascais);
  • Estrada Nacional 6-3 (Alto da Boa Viagem);
  • Av. Ivens, Cruz Quebrada – Dafundo;
  • Alameda Alto da Barra, Oeiras;
  • Estrada da Medrosa, Oeiras;
  • Saída do IC 17 (CRIL) para a Av. Marginal;
  • Parques de estacionamento existentes ao longo do trajeto, cujo acesso se efetua apenas pela Estrada Nacional 6.

 Em Lisboa, a Avenida da Índia até ao Largo de Santos ficará fechada ao trânsito no mesmo dia.

A PSP recomenda:

  • Utilizar transportes públicos sempre que possível;

  • Estacionar com segurança, evitando objetos de valor visíveis;

  • Cumprir as instruções da polícia para garantir a segurança de todos;

  • Em caso de emergência, ligar 112 ou para o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP: 21 765 42 42.

O evento promete afetar significativamente a circulação rodoviária, mas as medidas visam garantir a segurança de participantes, residentes e visitantes durante a prova internacional de triatlo.

