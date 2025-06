Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Polícia de Segurança Pública (PSP) informou que o concerto dos Imagine Dragons, marcado para o próximo dia 26 de junho no Estádio da Luz, implicará vários condicionamentos de trânsito e restrições de estacionamento nas imediações do recinto. As medidas de segurança e mobilidade começam a ser implementadas a partir das 8h00 de terça-feira, dia 25 de junho, e prolongam-se até às primeiras horas de sexta-feira.

A abertura oficial de portas ao público está agendada para as 17h00 de quarta-feira, mas a PSP começará a sua operação policial com fiscalização do estacionamento e do tráfego automóvel com antecedência.

Estacionamento reservado

Serão feitas reservas de estacionamento nas seguintes zonas:

Avenida Machado Santos (lado do estádio): das 16h00 de 25 de junho até às 24h00 de 26 de junho;

Avenida Machado Santos (lado oposto): 40 lugares reservados para mobilidade reduzida, no mesmo horário;

Impasse à Rua João de Freitas Branco (próximo do Parque 8): desde as 16h00 de 25 de junho até às 24h00 de 26 de junho;

Parque da EMEL na Praça Cosme Damião: desde as 8h00 de 25 de junho até às 24h00 de 26 de junho.

Condicionamentos de trânsito

Os cortes e restrições de circulação irão afetar várias artérias importantes nos arredores do estádio:

Avenida Machado Santos (lado do estádio): condicionamento total desde as 8h00 de 25 de junho;

Toda a Avenida Machado Santos e vias adjacentes: corte total de trânsito a partir das 16h00 de 26 de junho até à 01h00 de 27 de junho;

Avenida Eusébio da Silva Ferreira: condicionamento severo desde as 16h00, com possibilidade de corte até à 01h00 de 27 de junho;

Impasse da Rua João de Freitas Branco: condicionamento desde as 16h00 de 26 de junho até à 01h00 do dia seguinte;

Parque de Estacionamento da EMEL na Praça Cosme Damião: possível corte até às 02h00 de 27 de junho;

Avenida do Colégio Militar (entre a Rua Galileu Galilei e a Avenida Condes de Carnide): corte de trânsito previsto para o final do concerto até ao escoamento do público.

Recomendações da PSP

A PSP aconselha todos os fãs e participantes a:

Optarem por transportes públicos, evitando deslocações de carro para as imediações;

Chegarem com antecedência, para facilitar a entrada e cumprir os procedimentos de segurança;

Evitarem malas e mochilas, agilizando a entrada no recinto;

Seguirem as instruções das autoridades policiais, estacionando apenas em locais vigiados e autorizados.

A polícia apela ainda à adoção de comportamentos responsáveis e respeitosos, lembrando que qualquer incidente pode ser comunicado via 112 ou diretamente ao Comando Metropolitano de Lisboa, através do número 217 654 242 ou da funcionalidade “21 polícia” no telemóvel.

O concerto promete ser um dos grandes eventos musicais do verão, mas a PSP alerta que a segurança e mobilidade de todos depende da colaboração do público.