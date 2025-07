Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os concelhos de Loulé, São Brás de Alportel e Tavira no distrito de Faro estão esta segunda-feira em perigo máximo de incêndio rural, avisa o IPMA, que prevê um agravamento deste risco nos próximos dias.

Dezenas de concelhos do interior norte e centro e ainda do Algarve apresentam um risco muito elevado, enquanto em risco elevado estão muitos dos concelhos situados no Alentejo e junto ao litoral norte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Recorde-se que Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Vila Real, Beja, Castelo Branco e Portalegre vão estar sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente, nesta altura.