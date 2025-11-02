O incêndio deflagrou no sábado no centro da cidade de Hermosillo, no noroeste do país, numa filial da Waldo's, a maior cadeia de lojas de desconto do México.

Várias autoridades locais descreveram o incidente como uma explosão, embora o governador regional, Alfonso Durazo, tenha afirmado que a causa exata ainda não foi determinada. A Secretaria de Segurança Pública do estado de Sonora afastou a possibilidade de se ter tratado de um ataque ou de um ato de violência deliberada contra civis.

Entre as vítimas, há crianças, incluindo uma rapariga de 15 anos que foi levada para o hospital, disseram as autoridades.

As imagens do local mostram um denso fumo negro a sair do edifício, com as chamas aparentemente a alastrar para carros estacionados em frente à loja.

Após o incêndio ter sido extinto, podem ver-se marcas de queimado nas portas e janelas da loja, uma das quais parece completamente destruída. O carro imediatamente em frente a esta janela está completamente destruído pelo fogo.

O procurador-geral do estado de Sonora, Gustavo Salas Chávez, disse aos jornalistas, no início da manhã de domingo, que a maioria das vítimas mortais morreu devido à "exposição a gases tóxicos", afirmando que não havia indícios de que o incêndio tenha sido criminoso, mas acrescentou que não descartava a possibilidade de uma investigação sobre a causa.