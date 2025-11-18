Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Polícia de Segurança Pública (PSP), através do policiamento de proximidade realizado no âmbito do Programa Apoio 65 – Idosos em Segurança, tem vindo a intensificar o contacto direto com a população mais idosa, procurando detetar precocemente situações de fragilidade social, isolamento, vulnerabilidade física ou psicológica e eventuais indícios de crimes contra pessoas ou bens.

No Inverno alerta especialmente para a necessidade de manter aquecedores afastados de materiais inflamáveis; nunca secar roupa sobre aquecedores ou lareiras; desligar equipamentos de aquecimento antes de sair ou deitar; não deixar velas acesas sem vigilância; evitar sobrecarregar tomadas; ter cuidado com braseiras; nunca sair de casa com fogão ou esquentador ligados; e, em caso de emergência, ligar 112.

No que à prevenção criminal diz respeito, a PSP alerta para a continuação de burlas e furtos que visam sobretudo idosos, recorrendo, entre outros métodos, ao furto por engano e à burla por falso funcionário. Assim, recomenda nunca abrir a porta a desconhecidos; trancar a porta e fechar as janelas ao sair; utilizar a corrente de segurança; recusar pedidos de estranhos para entrar em casa, mesmo que sob pretexto de pedir água ou usar a casa de banho; ligar 112 se houver insistência; desconfiar de ofertas demasiado vantajosas; nunca entregar o cartão bancário ou o PIN; evitar partilhar informações pessoais ou rotinas; comunicar movimentos suspeitos à PSP; não fornecer dados pessoais a desconhecidos; e não guardar grandes quantias de dinheiro em casa, mantendo objetos de valor em cofres.

As Equipas de Proximidade e Apoio à Vítima recolhem sinais de risco e partilham-nos com entidades parceiras com capacidade de intervenção, como instituições locais de apoio social ou serviços de saúde. Para muitos idosos, estes polícias são a única companhia regular, tornando-se um apoio de confiança.

Para combater o isolamento social, a PSP incentiva ainda a criação de redes de vizinhança, sublinhando a importância de os vizinhos se conhecerem e estarem atentos a alterações súbitas nas rotinas dos mais idosos, como deixar de ir à mercearia ou ao café. A deteção precoce destas mudanças, comunicada à PSP em tempo útil, pode ser decisiva para identificar situações de risco e até salvar vidas.

