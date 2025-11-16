Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo comunicado da PSP, a detenção ocorreu fora de flagrante delito, no dia 14 de novembro, através de um mandado emitido pela Autoridade de Polícia Criminal, no âmbito de investigação da Divisão de Investigação Criminal. O suspeito é acusado da prática de três crimes de roubo qualificado e quatro crimes de roubo simples.

De acordo com a polícia, o homem tinha como alvo preferencial mulheres idosas nas zonas da Lapa, Santos e Alcântara. O método utilizado, conhecido como “roubo por esticão”, consistia em aproximar-se pelas costas da vítima e puxar violentamente a mala, provocando, em alguns casos, quedas que deixavam as idosas indefesas.

Na posse das malas, o suspeito fugia, deixando as vítimas sem dinheiro, telemóvel, chaves de casa e, muitas vezes, sem medicamentos essenciais. A PSP sublinha que esta prática provocava grande desorientação emocional nas vítimas e afetava a sua rotina diária.

A polícia destacou que, através de um trabalho analítico detalhado, foi possível identificar o padrão dos crimes e localizar o suspeito, pondo fim à sua atividade criminosa.

