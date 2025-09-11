Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Polícia Judiciária (PJ), em colaboração com o Comando Metropolitano do Porto da PSP, deteve um homem de 51 anos suspeito de ter provocado um incêndio florestal em Rio Tinto, Gondomar, no passado dia 26 de agosto.

Segundo as autoridades, o suspeito, aparentemente sob efeito de álcool, terá iniciado o fogo com recurso a chama direta, colocando em risco uma área florestal significativa e várias habitações próximas.

O incêndio ocorreu num dia em que o índice de perigo de incêndio rural era muito elevado, e a rápida intervenção do Corpo de Bombeiros Voluntários de Areosa Rio Tinto permitiu que o fogo fosse rapidamente controlado.

O detido, que não possui antecedentes criminais, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas pelas autoridades.