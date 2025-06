Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Após o encontro com o Governo no parlamento para definir a data das próximas autárquicas, o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, disse que os sociais-democratas defendem eleições a 12 de outubro, de forma a permitir uma “campanha esclarecedora junto dos eleitores” e dar tempo para formalizar os “processos administrativos e burocráticos” necessários.

O PS, por Pedro Delgado Alves, defendeu, neste encontro, que as eleições devem acontecer a 28 de setembro, cumprindo a tradição, explicou, de que as autárquicas se “realizem tendencialmente no final do mês de setembro”.

O socialista disse não haver razão para que as eleições não sejam no final de setembro, acrescentando que , assim, “os executivos podem ser instalados durante o mês de outubro, como é habitual”.

O líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, explicou que começou por propor ao executivo a realização das autárquicas no dia 5 ou 12 de outubro, mas que a sobreposição da primeira data com o feriado da Implantação da República faz com que o dia 12 seja preferível, para não prejudicar as cerimónias do feriado.

O PCP, que se fez representar pelos deputados Paula Santos e Alfredo Maia, defendeu, no primeiro encontro desta manhã com o Governo, que as próximas autárquicas deveriam decorrer no dia 12 de outubro, por “permitir uma maior participação por parte dos cidadãos” neste ato eleitoral.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Isabel Mendes Lopes, líder parlamentar do Livre, disse que o partido propôs ao executivo a realização das eleições a 12 de outubro, por considerar ser necessário dar tempo aos partidos e aos movimentos de cidadãos para organizarem a suas candidaturas e apresentarem listas.

O BE, que não reuniu hoje com o Governo por indisponibilidade de agenda, informou o executivo, por escrito, que prefere que autárquicas se realizem a 5 de outubro, disse fonte oficial do partido à Lusa.

O Governo, representado pelo ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, e o secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Silvério Regalado, está a reunir hoje com os grupos parlamentares na Assembleia da República sobre a escolha da data das eleições autárquicas.

De acordo com a lei eleitoral autárquica, estas eleições realizam-se entre os dias 22 de setembro e 14 de outubro e num domingo, pelo que, na prática, só existem três datas possíveis: 28 de setembro, 5 de outubro (feriado comemorativo da Implantação da República) e 12 de outubro.