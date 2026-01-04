Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com informação atualizada do IPMA, vão estar sob aviso amarelo os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Castelo Branco e Portalegre entre as 00:00 de segunda-feira e as 9h00 de quarta-feira, bem como Évora, Beja e Faro entre as 00h00 de terça-feira e as 9h00 de quarta-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Perante o agravamento das condições meteorológicas, a Direção-Geral da Saúde (DGS) alertou, numa nota publicada no seu ‘site’, que “quando a temperatura desce o risco de doenças respiratórias, agravamento de condições crónicas e acidentes aumenta”.

Para se proteger dos efeitos negativos do frio na saúde, a DGS recomenda evitar mudanças bruscas de temperatura, vestir roupa por camadas e proteger as extremidades com gorro, luvas e meias quentes, aconselhando ainda o uso de calçado antiderrapante para prevenir quedas.

Manter a pele hidratada, sobretudo a cara, mãos e lábios, beber água e bebidas quentes e consumir sopa são outras das indicações deixadas pela autoridade de saúde, com o objetivo de manter a população hidratada e quente.

Em casa, a DGS recomenda evitar estar mais de uma hora seguida sentado, de forma a reduzir o risco de desenvolver problemas de saúde e a ajudar a manter o corpo aquecido.

A autoridade de saúde aconselha também a fazer “refeições mais frequentes, encurtando as horas entre elas”, bem como a aumentar o consumo de alimentos ricos em vitaminas, sais minerais e antioxidantes, como frutos e hortícolas, por contribuírem para reduzir o aparecimento de infeções. Por outro lado, deve evitar-se o consumo de alimentos fritos ou com elevado teor de gordura ou açúcar.

A DGS pede ainda especial atenção aos grupos mais vulneráveis, nomeadamente “crianças pequenas, pessoas idosas, pessoas com doenças crónicas, trabalhadores ao ar livre ou pessoas em situação de isolamento ou sem-abrigo”.

A população é igualmente aconselhada a planear com antecedência e a confirmar se tem medicamentos e alimentos suficientes, no caso de ser mais difícil sair de casa. Para quem não possa sair, a DGS recomenda que identifique pessoas que possam ajudar a ir buscar bens essenciais.

No exterior, devido ao frio, deve evitar-se a realização de esforços físicos.

O IPMA colocou também sob aviso amarelo a costa norte da ilha da Madeira e o Porto Santo entre as 12h00 de segunda-feira e as 6h00 de terça-feira, devido à agitação marítima, prevendo ondas de norte/nordeste entre quatro e 4,5 metros.

O arquipélago da Madeira está a ser afetado desde quarta-feira pela depressão Francis, caracterizada por chuva, agitação marítima e ventos fortes, situação que tem motivado a emissão de vários avisos amarelos e laranja, o segundo nível mais grave.

