Um problema na infraestrutura da Amazon Web Services provocou um apagão que afetou dezenas de sites e aplicações populares, incluindo Snapchat, Fortnite e Duolingo, esta segunda-feira. Segundo a própria Amazon, a falha já foi resolvida.

O incidente, que começou por volta das 8h00, deixou temporariamente fora de serviço plataformas de jogos, redes sociais e serviços digitais essenciais. A empresa indicou que o problema estava relacionado com o seu serviço de armazenamento de dados DynamoDB na região norte da Virgínia, nos Estados Unidos, onde a Amazon tem a sua sede, e que a falha provocou atrasos e erros em vários serviços AWS.

Durante a interrupção, muitos utilizadores relataram dificuldades em aceder a sites de comércio eletrónico, aplicações de produtividade e até serviços governamentais, como a autoridade tributária do Reino Unido (HMRC). A bolsa de criptomoedas Coinbase também foi afetada, mas garantiu que todos os fundos estavam seguros.