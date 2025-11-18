Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os sites do IKEA, da agência Lusa e a rede social X estão em baixo.

Os primeiros alertas para o apagão começaram a surgir por volta das 12h00, mas o 24notícias apenas verificou falhas nos sites a partir das 12h25.

A Cloudflare Global Network já confirmou que "existem problemas" e que a empresa "continua a investigar".

"A Cloudflare está ciente e a investigar um problema que afeta vários clientes: Erros 500 generalizados, o Cloudflare Dashboard e a API também estão a falhar. Estamos a trabalhar para compreender o impacto total e mitigar este problema", é explicado.

