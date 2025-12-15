Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Num comunicado lançado à imprensa, a Faculdade de Direito revela que "decidiu suspender o seu vínculo de emprego" com o advogado demonstrando "profunda consternação" com a notícia.

Associações de apoio especializado à vítima de violência sexual: Quebrar o Silêncio (apoio para homens e rapazes vítimas de abusos sexuais)

910 846 589

apoio@quebrarosilencio.pt Associação de Mulheres Contra a Violência - AMCV

213 802 165

ca@amcv.org.pt Emancipação, Igualdade e Recuperação - EIR UMAR

914 736 078

eir.centro@gmail.com

Em relação à avaliação dos alunos, a FDUL garante que estão a ser "acauteladas" as disciplinas no âmbito institucional.

A faculdade "está a proceder a diligências de recolha de informações relevantes colaborando com autoridades competentes e continua a acompanhar os desenvolvimentos do caso para intervir se e quando for adequado", diz ainda a nota enviada às redações.

Paulo Abreu dos Santos está indiciado por dois crimes de abuso sexual de menores e encontra-se em prisão preventiva desde sábado, após ter sido detido pela PJ em articulação com o DIAP de Lisboa. Foram realizadas buscas à sua casa e à sociedade de advogados onde trabalhava, Ana Bruno & Associados, onde foram recolhidas provas incriminatórias.

A sociedade de advogados também emitiu um comunicado no site demonstrando surpresa com o caso que envolve o seu colaborador e diz confiar nas "instituições competentes" para que seja apurada a "verdade dos factos e que daí sejam retiradas as consequentes conclusões legais."

As autoridades suspeitam que o advogado possa estar integrado numa rede nacional de pedofilia.