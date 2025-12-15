Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Num comunicado lançado à imprensa, a Faculdade de Direito revela que "decidiu suspender o seu vínculo de emprego" com o advogado demonstrando "profunda consternação" com a notícia.
Em relação à avaliação dos alunos, a FDUL garante que estão a ser "acauteladas" as disciplinas no âmbito institucional.
A faculdade "está a proceder a diligências de recolha de informações relevantes colaborando com autoridades competentes e continua a acompanhar os desenvolvimentos do caso para intervir se e quando for adequado", diz ainda a nota enviada às redações.
Paulo Abreu dos Santos está indiciado por dois crimes de abuso sexual de menores e encontra-se em prisão preventiva desde sábado, após ter sido detido pela PJ em articulação com o DIAP de Lisboa. Foram realizadas buscas à sua casa e à sociedade de advogados onde trabalhava, Ana Bruno & Associados, onde foram recolhidas provas incriminatórias.
A sociedade de advogados também emitiu um comunicado no site demonstrando surpresa com o caso que envolve o seu colaborador e diz confiar nas "instituições competentes" para que seja apurada a "verdade dos factos e que daí sejam retiradas as consequentes conclusões legais."
As autoridades suspeitam que o advogado possa estar integrado numa rede nacional de pedofilia.
