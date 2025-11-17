Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



Segundo comunicado enviado às redações, os estudantes reivindicam o fim do uso de combustíveis fósseis até 2030, como forma de manter o aumento da temperatura global abaixo de 1,5ºC, conforme recomendado pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC).

A mobilização estudantil inclui paralisações em escolas, debates e conversas em universidades ao longo de toda a semana.

O movimento conta também com o apoio de mais de 50 professores de todo o país. Esta manhã, docentes juntaram-se às concentrações na António Arroio e no Liceu Camões, em Lisboa, com manifestações simbólicas e faixas contra a exploração dos combustíveis fósseis.

Além da presença nas manifestações, os professores lançaram uma carta aberta apelando ao fim do uso de combustíveis fósseis em Portugal até 2030. No documento, os signatários defendem que educadores e investigadores devem usar a sua influência nas escolas, sindicatos e Ministério da Educação para exigir medidas de descarbonização.

Estudantes e professores convidam toda a sociedade a participar na marcha “O Nosso Futuro Não Está à Venda – Fim ao Fóssil 2030”, marcada para sábado, às 15h00, na Praça Luís de Camões, em Lisboa, com o objetivo de pressionar o governo a não comprometer o futuro das novas gerações.

