"No âmbito de inquérito a correr termos no DIAP de Lisboa, estão em curso buscas domiciliárias e não domiciliárias, estas últimas em esquadras da Polícia de Segurança Pública", pode ler-se no comunicado do Ministério Público.

É ainda referido que "estão emitidos mandados de detenção para dois agentes da PSP" e investiga-se "a eventual prática de diversos crimes, designadamente, tortura, ofensas à integridade física qualificadas, peculato, e falsificações".

"Até ao momento, encontram-se denunciados cerca de uma dezena de ilícitos", adianta o MP.

"As diligências são presididas por magistrados do Ministério Público e contam com a colaboração da PSP, que denunciou os factos diretamente ao Ministério Público. O inquérito encontra-se sujeito a segredo de justiça", lê-se ainda.