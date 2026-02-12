Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A iniciativa arrancou a 9 de fevereiro com o lançamento fictício de um produto denominado RelationChip, apresentado como uma solução tecnológica composta por dois microchips subcutâneos capazes de monitorizar continuamente a relação, permitir o acesso a palavras-passe e rastrear a localização dos parceiros. Sob o lema “Dois chips, um namoro, zero segredos”, o conceito simulava uma ferramenta destinada a “revolucionar” as relações amorosas.

O lançamento gerou reações críticas nas redes sociais, onde muitos utilizadores classificaram a proposta como invasiva e controladora. A APAV esclarece agora que o objetivo foi precisamente provocar esse desconforto e expor a forma como determinados comportamentos de controlo continuam a ser normalizados, sobretudo entre os mais jovens.

Para além da divulgação online e em mupis digitais, a campanha contou com a parceria de influenciadores e figuras públicas, como Ana Markl, que ajudaram a amplificar a mensagem de alerta, revela o Jornal de Notícias. A estratégia, construída inicialmente em torno de algum mistério, ainda que com conhecimento de entidades que trabalham na área da vitimação, intensificou o debate público e levou muitas pessoas a questionar a natureza saudável, ou tóxica, das suas próprias relações.

De acordo com dados divulgados pela associação, nos últimos quatro anos foram apoiadas 3.968 vítimas de violência durante e após relações de intimidade, sendo que 29% dos casos envolveram jovens com menos de 25 anos. Estas vítimas relataram situações como controlo, violência psicológica, perseguição e violência sexual. A APAV identifica o controlo como uma das formas de violência mais banalizadas, frequentemente confundida com demonstrações de cuidado ou confiança.

Se é vítima de violência doméstica ou conhece alguém que seja, as seguintes linhas de apoio podem ajudar

APAV | Associação Portuguesa de Apoio à Vítima

tel. 116 006 (telefonema gratuito, das 08h00 às 2h00)

Guarda Nacional Republicana (GNR)

A Plataforma SMS Segurança foi desenvolvida para dar resposta quer a pessoas surdas ou portadoras de deficiência auditiva como para situações de urgência em que o tradicional canal de voz não seja o mais adequado:  tel. 961 010 200

Centro de Saúde ou Hospital da zona de Residência (Portal da Saúde)

SNS 24 (808 24 24 24), disponível todos os dias, 24 horas por dia

Número Nacional de Socorro (112)

Linha Nacional de Emergência Social (tel. 144, disponível todos os dias, 24 horas por dia)

Linha da Segurança Social (tel. 300 502 502)

Ao apresentar funcionalidades como localização permanente, sincronização automática de palavras-passe e monitorização de contactos, a campanha procurou estabelecer um paralelismo com práticas já existentes no quotidiano digital, realizadas através de telemóveis e redes sociais.

“A campanha foi lançada com o objetivo de confrontar indiretamente comportamentos normalizados e fomentar a reflexão através de uma inversão de perspetiva. Aquilo que parecia aberrante num chip é, na verdade, o que muitos casais fazem diariamente e normalizam”, explica João Lázaro, presidente da APAV, na nota de imprensa. O responsável sublinha que “comportamentos de controlo não são provas de amor, mas sinais de violência no namoro”, reforçando a necessidade de promover relações baseadas no respeito e na autonomia.

A fase de revelação da campanha está a decorrer nos mesmos canais onde o produto fictício foi inicialmente promovido em site, Instagram, TikTok, mupis digitais e publicidade display, agora com a mensagem “Muda o chip. Controlo no namoro é violência”.

A associação alerta para sinais de risco como o rastreamento constante de localização, a exigência de acesso a contas pessoais, o controlo de amizades e deslocações ou a monitorização de comunicações, sublinhando que estes comportamentos configuram formas de violência.

A campanha RelationChip resulta de uma parceria entre a APAV e as agências de publicidade do Grupo Omnicom — BBDO, OmnicomPRGroup e OMD.

A APAV recorda que disponibiliza apoio através da Linha de Apoio à Vítima (116 006), em funcionamento nos dias úteis entre as 8h e as 23h.

___

