Em declarações à TVI, o vice-presidente da ANAREC, José Rodrigues, estimava anteriormente subidas ligeiramente inferiores, de 7,5 cêntimos no gasóleo e 8 cêntimos na gasolina. A Associação Portuguesa de Consumidores tinha previsto um aumento de 10 cêntimos em ambos os combustíveis.

O aumento ocorre num contexto de forte tensão geopolítica no Médio Oriente, com os preços do petróleo pressionados pelo encerramento do Estreito de Ormuz e pela elevada volatilidade dos mercados internacionais. Na quinta-feira, o barril de Brent para entrega em maio subiu mais de 9%, fechando em 100,46 dólares, o valor mais alto desde 2022, após declarações do Irão sobre a manutenção do bloqueio da passagem estratégica.

Com base nos valores atuais da Direção-Geral de Energia e Geologia e nas estimativas da ANAREC, a partir de segunda-feira o preço médio da gasolina simples 95 deverá situar-se em 1,883 euros por litro, enquanto o gasóleo simples poderá atingir 1,937 euros por litro.

O custo final na bomba poderá variar conforme o posto de abastecimento, a marca e a localização, e a média nacional será ajustada ao longo do dia em função das cotações internacionais do petróleo, refletindo a contínua pressão do mercado global sobre os preços em Portugal.

