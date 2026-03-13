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Durante a ação, foram recuperados 1000 metros de cabo de cobre e um canídeo furtado, que foi devolvido ao seu legítimo proprietário. Dois canídeos errantes foram recolhidos pelo Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia (CROAC).

A fiscalização resultou ainda na emissão de 10 autos de contraordenação relacionados com a falta de chip, plano de vacinação e condições de alojamento de animais de companhia, assim como um auto por veículo em fim de vida. Foi também demolida uma barraca ilegal desocupada e detetada uma ligação elétrica ilegal à rede pública.

Os factos foram comunicados às autoridades competentes, incluindo o Tribunal Judicial de Almeirim, a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária (DGAV) e a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT).

A operação contou com o apoio do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Santarém, do Destacamento de Intervenção de Santarém, da Câmara Municipal de Almeirim, do Veterinário Municipal, do CROAC de Almeirim e da E-redes.

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