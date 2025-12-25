Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Dez pessoas, incluindo cinco crianças, sofreram hoje de manhã uma intoxicação por monóxido de carbono numa habitação em Casal das Figueiras, na localidade de São Martinho de Árvore, nos arredores de Coimbra. As vítimas apresentavam ferimentos ligeiros e foram transportadas para o hospital.

Segundo informação do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, o incidente terá sido provocado por uma braseira utilizada no interior da habitação. O alerta foi dado cerca das 08h00.

Para o local foram mobilizados 27 operacionais, apoiados por 11 viaturas. No socorro às vítimas estiveram envolvidas dez ambulâncias, dos Bombeiros Sapadores e Voluntários de Coimbra, Montemor-o-Velho e Cantanhede, bem como meios da Cruz Vermelha Portuguesa e do Instituto Nacional de Emergência Médica. A operação contou ainda com o apoio da viatura médica de emergência e reanimação do Hospital da Figueira da Foz e da GNR, que tomou conta da ocorrência.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.