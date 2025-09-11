Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O assalto ocorreu a 28 de maio de 2013, quando o indivíduo entrou numa ourivesaria do concelho de Sintra, fingindo interesse em várias peças. Munido de uma arma elétrica dissimulada em forma de soqueira, atacou o proprietário com um choque elétrico, amarrou-lhe as mãos, tapou-lhe a boca com fita adesiva e arrastou-o para a zona de armazém, onde o deixou imobilizado.

Com a vítima neutralizada, abriu as vitrinas e levou várias peças em ouro, incluindo alianças, anéis, brincos, pulseiras, fios e medalhas, num total avaliado em cerca de 30 mil euros, antes de se colocar em fuga.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

A investigação foi conduzida pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ, com apoio do Laboratório de Polícia Científica, permitindo recolher provas determinantes para identificar o suspeito. Na sequência dessas diligências, foi emitido um mandado de detenção europeu.

A extradição do homem foi concretizada na terça-feira, 9 de setembro. No dia seguinte, o suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial, no qual lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.