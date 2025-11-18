Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A investigação visa crimes de administração danosa, participação económica em negócio, corrupção passiva no sector privado, fraude fiscal qualificada e fraude à Segurança Social qualificada, tendo origem numa queixa apresentada em 2023 pelos então ministros dos Transportes e Finanças, Pedro Nuno Santos e Fernando Medina.

Segundo avançou o Correio da Manhã, o empresário Humberto Pedrosa, dono da empresa Barraqueiro, e o filho, David Pedrosa, foram constituídos arguidos no âmbito da investigação relacionada com a venda da TAP, em 2015, ao consórcio Atlantic Gateway. Também a sociedade HPGB, que integrou o consórcio, foi constituída arguida pelo Ministério Público.

