O inquérito teve origem numa queixa apresentada, em 2023, pelos então ministros dos Transportes e Finanças, Pedro Nuno Santos e Fernando Medina.

Há suspeitas de que David Neelman socorreu-se de fundos próprios da TAP para, juntamente com Humberto Pedrosa, comprar a companhia aérea. Em causa estarão crimes como oferta e recebimento indevidos de vantagem, participação económica em negócio ou burla qualificada, diz a CNN.

A Polícia Judiciária está também a fazer buscas em empresas de consultadoria e escritórios de advogados.

Até ao momento, a companhia aérea não comentou as buscas. "A TAP não comenta processos judiciais e colabora sempre com as autoridades em todas e quaisquer investigações", foi adiantado à CNN.

Em comunicado enviado ao 24notícias, a Barraqueiro "confirma as buscas na sede de empresas do Grupo, em Lisboa, no âmbito de um inquérito que corre no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) sobre o processo de privatização da TAP, ocorrido em 2015".

"O Grupo Barraqueiro manifesta total confiança e tranquilidade na sua intervenção no processo de privatização da TAP, não existindo qualquer motivo de preocupação relativamente às diligências em curso", adianta a empresa.

"Esclarece ainda que, de uma forma voluntária, já tinha sido entregue no Ministério Público um dossier com toda a informação relevante sobre o processo de privatização da TAP, incluindo extensa prova de não ter realizado qualquer ato menos claro ou suspeito de irregularidade", pode ainda ler-se.

É ainda frisado que "o Grupo Barraqueiro prestou e prestará toda a colaboração solicitada pelas autoridades envolvidas neste processo, como já tinha ocorrido na respetiva Comissão Parlamentar de Inquérito".

