A decisão, segundo o Conselho de Ministros, "enquadra-se no plano definido pelo Governo para expandir, de forma transitória, a capacidade do Aeroporto Humberto Delgado, dando resposta ao aumento da procura de tráfego aéreo até à entrada em operação do aeroporto Luís de Camões".

O Conselho de Ministros também reporta que a transação deverá estar concluída até 2028. De recordar que esta é apenas a primeira fase, já que o Ministro da Defesa, Nuno Melo, em 2024, afirmou que "mais tarde" será "definitivamente" transferido para Alcochete.

O Governo também aprovou um estudo, a realizar pela Força Aérea, para "definir a futura localização do Campo de Tiro de Alcochete", pois no futuro, a localização do Campo de Tiro é essencial à "construção do Novo Aeroporto de Lisboa (NAL)".

No mesmo ponto, foi também determinada a "elaboração dos estudos necessários à reorganização do espaço aéreo na área do novo aeroporto e do futuro campo de tiro, por forma a permitir e conciliar as operações militares e de aviação civil".