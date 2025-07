Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O relatório, elaborado anualmente pela AirHelp — empresa especializada na compensação de passageiros aéreos — avaliou este ano 250 aeroportos em todo o mundo, mais 11 do que em 2024. A classificação tem em conta três critérios principais: pontualidade (60%), satisfação dos clientes (20%) e qualidade dos serviços comerciais e de restauração (20%).

No topo da lista portuguesa, Faro obteve 7,70 pontos na pontualidade, 7,40 na consideração dos clientes e 7,30 na área de restauração e lojas. Em segundo lugar surge o Aeroporto da Madeira, na 201ª posição global, com uma pontuação de 7,18. Já o Aeroporto do Porto, que em 2024 ocupava o 117º lugar mundial, caiu para a 205ª posição, com uma queda generalizada em todos os indicadores avaliados e uma pontuação final de 7,13.

No extremo oposto está, mais uma vez, o Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Apesar de uma ligeira melhoria na pontualidade (de 5,80 para 6,10), a infraestrutura lisboeta mantém-se no fim do ranking global, ocupando o 244º lugar, com uma pontuação total de 6,53.

Ranking global é liderado por aeroporto da Cidade do Cabo

A nível mundial, o Aeroporto Internacional da Cidade do Cabo, na África do Sul, lidera a edição de 2025 do AirHelp Score, com uma pontuação global de 8,57. Seguem-se o Aeroporto de Doha, no Catar (8,52), que liderava em 2024, e o Aeroporto King Khalid, em Riade, na Arábia Saudita (8,47).

O AirHelp Score é considerado um dos rankings mais abrangentes do setor, reunindo dados de desempenho operacional, avaliações de clientes e qualidade dos serviços em aeroportos e companhias aéreas. Este ano, a análise teve como base mais de 13 mil respostas de passageiros de 58 países, recolhidas entre 1 de junho de 2024 e 31 de maio de 2025.

Segundo Pedro Miguel Madaleno, advogado especializado em direitos dos passageiros e representante da AirHelp em Portugal, “esta classificação fornece uma ferramenta essencial para os viajantes que querem tomar decisões informadas durante os meses mais movimentados do ano”, refere em comunicado.