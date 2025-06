Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Não sei por que é que o conselho de governadores do Fed não descarta esse completo e total idiota. Talvez eu tenha que mudar de ideia sobre demiti-lo? De qualquer forma, seu mandato termina em breve", publicou Trump na plataforma Truth Social, referindo-se a Jerome Powell.

Na última quarta-feira, o banco central americano decidiu manter a taxa de juros inalterada, pela quarta vez consecutiva. Powell deu a entender que a instituição não deve mudar a sua postura de espera, devido à preocupação com um aumento da inflação causado pelas tarifas sobre as importações decretadas por Trump.

"Entendo perfeitamente que minha forte crítica a Powell torne mais difícil que faça o que devia estar a fazer, diminuindo os juros, mas tentei de todas as formas", manifestou Trump. "Fui amável, fui neutro e fui desagradável, e ser amável e neutro não funcionou!"

Em 2018, Trump nomeou Powell, cujo mandato termina daqui a um ano. Um dos seus possíveis sucessores é Christopher Waller, que foi governador do Fed no primeiro mandato de Trump e defendeu uma redução dos juros na próxima reunião do Fed, no fim de julho.