O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local (STAL) decidiu suspender as greves previstas para julho, agosto e setembro, como um sinal de confiança no novo governo. No entanto, caso não haja avanços nas negociações, as paralisações serão retomadas a partir de setembro.

Trabalhadores dos Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) durante o desfile até à Câmara Municipal de Coimbra onde entregaram uma cópia de um abaixo-assinado pela valorização da carreira, no âmbito da greve que hoje iniciam, Coimbra, 10 de janeiro de 2025. PAULO NOVAIS/LUSA Lusa