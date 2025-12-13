Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O IPMA prevê para o dia de hoje céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de muito nublado na região Sul até ao final da manhã, com possibilidade de aguaceiros nessa mesma região.

Já o vento, estará fraco a moderado (até 30 km/h) de leste/nordeste, soprando por vezes forte nas terras altas, em especial das regiões

Centro e Sul.

Na Grande Lisboa, espera-se para este sábado céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de muito nublado. Possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos até ao início da manhã.

No Grande Porto, prevê-se céu pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco e uma pequena descida da temperatura mínima e subida da temperatura máxima.

Quanto ao estado do mar, ressalvar que na Costa Ocidental poderemos ter ondas com cinco a seis metros, já na Costa Sul, as ondas terão 1,5 a 2,5 metros.

A temperatura da água do mar estará entre os 15ºC e 16ºC.

__

