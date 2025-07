Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um automóvel desgovernado saiu da estrada, atropelou uma criança de sete anos que brincava num trampolim no jardim de casa e acabou por embater no telhado de um celeiro, a cerca de três metros de altura, diz o The Guardian. O incidente causou ferimentos graves à criança e a uma passageira do carro, segundo as autoridades alemãs.

Os cinco ocupantes do veículo foram assistidos no local antes de serem transportados para unidades hospitalares da região.

De acordo com o comunicado da polícia, o veículo – conduzido por um homem de 42 anos, cuja identidade não foi revelada – colidiu primeiro com um carro estacionado, atravessou uma sebe e entrou num jardim privado, onde atropelou o rapaz. Seguindo por terreno irregular, o automóvel terá sido projetado para o ar, vindo a embater no telhado lateral de um celeiro vizinho.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Imagens captadas no local mostram os destroços do trampolim e de um pequeno parque infantil destruído pelo embate do automóvel.

O acidente mobilizou dezenas de operacionais, incluindo bombeiros, equipas médicas e duas ambulâncias helicóptero, tendo o automóvel sido retirado do telhado com recurso a uma grua especializada. O veículo foi posteriormente apreendido pelas autoridades para efeitos de perícia.

As causas do acidente ainda não foram apuradas, mas a polícia alemã confirmou que está a decorrer uma investigação. Os peritos vão tentar determinar o que terá levado o condutor a perder o controlo da viatura e se houve falhas técnicas, excesso de velocidade ou outro tipo de negligência.