O sargento Travis Ward, comandante da Divisão de Trânsito Central da Polícia de Los Angeles (LAPD), afirmou que o condutor foi alvejado após a colisão e transportado de urgência para o hospital, onde foi submetido a cirurgia. Por esse motivo, explicou, “o LAPD não conseguiu ainda determinar se o condutor estava sob o efeito de álcool ou drogas”. O sargento acrescentou que ainda é cedo para concluir se o ato foi intencional ou se o condutor perdeu o controlo do veículo: “A investigação está em curso”, sublinhou à NBC News.

De acordo com o capitão Adam VanGerpen, oficial de informação pública do Corpo de Bombeiros de Los Angeles (LAFD), o veículo embateu primeiro contra uma banca de tacos antes de atingir um grande grupo de pessoas que se encontravam à porta de uma discoteca. O LAFD foi acionado pelas 2h da manhã (hora local).

Numa atualização posterior, o LAFD informou que, além das sete vítimas em estado crítico, há seis pessoas em estado grave e dez com ferimentos ligeiros. Sete outras recusaram assistência no local. No total, 124 elementos dos bombeiros foram mobilizados para o incidente.

Até ao momento, não há registo de vítimas mortais confirmadas.

Imagens do local mostram um veículo cinzento danificado sobre o passeio, rodeado de destroços. Vários bombeiros prestavam assistência no local, onde também era possível ver pessoas sentadas no chão sobre cobertores. Numa das fotografias, os bombeiros parecem erguer uma vítima junto ao automóvel.

Um dos frequentadores da discoteca relatou à NBC News que ouviu um “estrondo” e que muitos pensaram tratar-se de tiros. “Ouvimos um barulho forte. As pessoas baixaram-se, achando que tinham sido disparos”, disse. “Fomos ver e vimos o carro ali enfiado. Era uma loucura: gente caída por todo o lado, inconsciente, pessoas a sangrar.”

A polícia mantém o local isolado enquanto decorrem as investigações. As autoridades pedem que eventuais testemunhas contactem os serviços de emergência.