A jovem de 26 anos foi localizada a caminhar num trilho no bosque, na orla da reserva onde tinha desaparecido, conta o The Guardian.

Carolina Wilga foi resgatada por um morador na beira da estrada e levada para Beacon. Entretanto, foi transportada de helicóptero para um hospital em Perth para atendimento médico, já que apresenta alguns ferimentos e picadas de mosquitos.

A carrinha Mitsubishi 1995 preta e prateada com a matrícula WA 1HDS 330 onde Carolina viajava foi encontrada abandonada numa região remota e inóspita, pelo que se acredita que a jovem tenha abandonado o veículo após este ter ficado atolado num caminho.

Carolina Wilga tinha falado com os amigos pela última vez no domingo, 29 de junho, quando estava na zona de Beacon, no nordeste da região de Wheatbelt. A família continuava a pedir esforços, através das redes sociais, para que a jovem fosse encontrada.

Embora ainda não se saiba o que realmente aconteceu, a polícia não acredita que Carolina Wilga tenha sido vítima de crime ou que se tenha encontrado com qualquer outra pessoa nos dias em que esteve desaparecida.