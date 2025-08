A ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, anunciou, este sábado, que Portugal vai entrar em situação de alerta às 0h00 horas de domingo, prolongando-se até às 23h59 horas de quinta-feira, 7 de agosto.

"Esta decisão decorre da manutenção de temperaturas muito altas, baixos níveis de humidade e da necessidade de adotar medidas preventivas e especiais de resposta ao risco de incêndio em grande parte do território português", disse Maria Lúcia Amaral, numa comunicação ao país.

De acordo com a ministra, serão proibidos os "acessos, circulação e permanência no interior dos espaços florestais, de acordo com os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios", assim como serão proibidas "queimadas".

Maria Lúcia Amaral, apelou também a todos os portugueses para terem uma "ação consciente e preventiva".

"Portugueses, a próxima semana será dificil. Todo o dispositivo de combate aos incêndios está pronto e mobilizado", assegurou, adiantando que a resposta da GNR, PSP e Forças Armadas será reforçada com "mais vigilância, fiscalização e patrulhamento. Peço que confiem nos bombeiros, na Proteção Civil e nas autoridades, que têm em conjunto feito um trabalho extraordinário e incansável", concluiu.