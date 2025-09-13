Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo um artigo da BBC na Grécia Antiga acreditava-se que o muco influenciava a personalidade e a saúde, mas hoje sabemos que a sua função é proteger-nos de doenças. O corpo adulto produz cerca de 100 mililitros de muco por dia, sendo que as crianças produzem mais, enquanto o corpo se adapta ao ambiente.

A cor do muco pode indicar diferentes situações, se for claro há irritação leve (pólen, pó). Branco significa presença de vírus (glóbulos brancos em ação). Já o amarelo-esverdeado traduz-se na acumulação de glóbulos brancos mortos. e o rosa/vermelho é sinal de presença de sangue, normalmente devido a irritação do nariz.

Microbioma nasal



O muco contém um microbioma, um conjunto de bactérias e outros microrganismos que influencia a imunidade e a saúde geral. Este microbioma é único em cada pessoa, afetado por fatores como idade, sexo, dieta, localização e hábitos como fumar ou usar vaporizadores. Pesquisadores estão a estudar formas de melhorar o microbioma nasal, de forma semelhante a probióticos intestinais, para prevenir doenças e melhorar a eficácia de vacinas.

Diagnóstico e tratamento

Estudos recentes mostram que transplantar muco saudável em pessoas com nariz bloqueado ou rinite alérgica pode reduzir sintomas significativamente. Além disso, analisar o muco permite identificar de forma mais precisa causas de doenças nasais e pulmonares, personalizando tratamentos e evitando abordagens de tentativa e erro.

Ferramentas inovadoras, como dispositivos de microamostragem nasal e IA para análise do muco, estão a transformar o diagnóstico e tratamento de condições como rinossinusite, pólipos nasais, perda de olfato, doença pulmonar obstrutiva crónica, asma, cancro do pulmão, Alzheimer e Parkinson. O muco pode ainda indicar níveis de exposição a poluentes e radiação.

Jennifer Mulligan, especialista em otorrinolaringologia, resume ao meio inglês: “O muco é o futuro da medicina personalizada”.

