“Esta perigosa escalada numa região já em crise é uma ameaça direta à paz e à segurança internacionais”, afirmou António Guterres numa declaração urgente emitida no mesmo momento em que Donald Trump justificava num discurso à nação a necessidade do ataque escassas horas antes a três instalações nucleares iranianas.

“Nesta hora perigosa, é fundamental evitar uma espiral de caos”, sublinhou Guterres, que recordou que “há um risco crescente de que este conflito se descontrole rapidamente, com consequências catastróficas para os civis, a região (do Médio Oriente) e o mundo”.

Uma das instalações nucleares atacada, Fordo, com a capacidade de enriquecimento de urânio a 60%, segundo os especialistas, fica localizada a cerca 100 quilómetros a sul de Teerão.

Não há ainda informações do resultado dos ataques, assim como das eventuais repercussões junto de uma população de 14 milhões de pessoas, que vivem na área metropolitana da capital iraniana.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Há menos de uma semana, no passado dia 16, o Presidente dos Estados Unidos aconselhou os habitantes de Teerão a abandonarem a cidade “de imediato”.

Guterres apelou a todos os Estados membros da ONU para que trabalhem no sentido de uma desescalada e “respeitem as suas obrigações ao abrigo da carta fundadora da ONU e das outras regras do direito internacional”, sem dar mais pormenores.

Fontes da presidência do Conselho de Segurança, de acordo com a agência Efe, disseram que houve movimentações diplomáticas no sábado à noite para forçar uma reunião urgente do Conselho já hoje, ainda que seja impossível o Conselho votar uma reunião ou mesmo concordar com uma declaração conjunta, dado o direito de veto que os Estados Unidos têm em qualquer votação no órgão.

Donald Trump advertiu o Irão num discurso à nação no sábado que “se a paz não chegar em breve”, depois do ataque às instalações do principal programa nuclear iraniano, as forças norte-americanas irão ” atrás de outros alvos, com precisão, velocidade e habilidade”.