Em comunicado, a Unidade Local de Saúde Amadora/Sintra informa que o problema foi solucionado e os sistemas estão novamente operacionais, permitindo o normal funcionamento de todos os serviços e a reabertura das urgências.

As equipas técnicas continuam a monitorizar e a reavaliar o funcionamento dos sistemas, hora a hora, de forma preventiva.

Segundo a Unidade Local de Saúde Amadora/Sintra (ULS), a avaria afectou todo o sistema informático da unidade hospitalar, o que levou à ativação do plano de contingência, avança a SIC Notícias. Estão também suspensas as consultas externas não urgentes e os profissionais têm estado a trabalhar com registos em papel.

A atividade no bloco operatório foi cancelada e o serviço de imagiologia está limitado a casos de urgência.

Apesar da falha, os utentes internados continuaram a receber cuidados de saúde, garante a administração.

O hospital recomenda aos doentes que necessitem de cuidados urgentes que contactem a linha SNS24, para serem encaminhados para outras unidades de saúde.

A SIC apurou que a origem do apagão foi uma avaria no sistema de refrigeração, ocorrida no fim de semana. Técnicos dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, especialistas internos e representantes dos fornecedores informáticos estão a trabalhar na recuperação do sistema.

A ULS lamenta os transtornos causados e afirma estar a trabalhar "com a máxima urgência" para restabelecer a normalidade. Até ao momento, não foi avançada uma data para a resolução do problema.