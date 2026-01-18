Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O candidato presidencial André Ventura comentou os primeiros resultados desta noite eleitoral, que mostram Seguro em primeiro lugar e o líder do Chega em segundo. "Se isso se confirmar quer dizer que a direita acordou, vamos ter uma nova direita em Portugal. Mas agora começa a nova batalha, da segunda volta das Presidenciais".

"Acho que agora é preciso agregar, juntar esforços para evitar aquilo que eu acho que ninguém quer à direita, que é um socialista em Belém", afirmou.

Segundo Ventura, agora o objetivo é "conseguir agregar a direita toda em Portugal e derrotar o socialismo".

Já na chegada à sede de campanha, André Ventura lembrou que é preciso esperar pelos resultados oficiais desta noite e realçou que a direita está a ter mais votos do que a esquerda.

"Hoje era sobre liderar a direita, amanhã é sobre agregar a direita", atirou. "

