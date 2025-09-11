André Ventura vai avançar para Belém, avança o semanário Sol, na edição de sexta-feira, mas primeiro o presidente do partido vai ao conselho nacional para discutir as eleições, momento em que será confirmada essa corrida do líder do partido.

Na terça-feira, em entrevista à CNN Portugal, o líder do Chega disse que seria uma decisão difícil mas que aceitaria o desafio se for essa a decisão do conselho nacional e que entrará na corrida para ir a uma segunda volta e ganhar.

"É um mau sinal se tiver de me candidatar às presidenciais", disse então, admitindo que devia "evitar a confusão institucional", por ser líder da oposição. "O fato que me cabe é o de primeiro-ministro", sublinhou.