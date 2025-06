Votação da moção de rejeição 1/XVII do PCP ao governo na sessão plenária de apresentação do Programa do XXV Governo Constitucional, na Assembleia da República, em Lisboa, 18 de junho de 2025. O parlamento chumbou hoje a moção de rejeição do PCP ao Programa do XXV Governo Constitucional, com votos contra do PSD, Chega, PS, IL, CDS-PP e JPP, abstenção de PAN e votos favoráveis de PCP, Livre e BE. MIGUEL A. LOPES/LUSA

Lusa