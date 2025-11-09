Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a CNN Portugal, citando a Lusa, a agência meteorológica do Japão (JMA) lançou hoje, dia 9 de novembro, um alerta de tsunami, após um terremoto de magnitude 6,7 ao largo do nordeste do país.

O sismo ocorreu às 17h03 locais (08h03 em Lisboa) ao largo do departamento de Iwate, com risco de ondas de tsunami, segundo a mesma fonte.

A JMA informou que o terremoto ocorreu a uma profundidade de 10 quilómetros abaixo da superfície do mar, desconhecendo-se, para já, a existência de vítimas ou de danos materiais.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.