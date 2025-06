“Houve danos significativos, mas não completos (…) Eles podem ter, dentro de alguns meses, eu diria, centrífugas em ação para produzir urânio enriquecido”, disse Grossi na sexta-feira, numa entrevista ao canal americano CBS a ser transmitida hoje.

Quase uma semana após o bombardeamento americano das instalações nucleares de Fordo, Natanz e Isfahan, no Irão, todos os envolvidos – incluindo Teerão – concordam que estas instalações sofreram danos consideráveis, mas subsistem dúvidas sobre a eficácia real destes ataques.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, sugeriu que o programa nuclear do Irão tinha sido adiado por “várias décadas”.

Outra questão fundamental é o destino das reservas de mais de 400 quilos de urânio enriquecido a 60%, que teoricamente poderia ser utilizado para fabricar mais de nove bombas atómicas se o nível fosse aumentado para 90%.

Numa entrevista que será transmitida hoje pelo canal norte-americano Fox News, no programa “Sunday Morning Futures”, Donald Trump garantiu que as reservas de urânio iranianas não foram deslocadas antes dos ataques dos EUA: “É uma coisa muito difícil de fazer e não avisámos [antes do bombardeamento]”, disse, segundo extratos da entrevista.

“Eles não mexeram em nada”, assegurou.

Mas os inspetores da AIEA não veem estas reservas desde 10 de junho, daí os pedidos de acesso da agência da ONU às instalações e reservas iranianas.

No entanto, o parlamento iraniano votou a favor da suspensão da cooperação com a AIEA e o Conselho dos Guardiães, responsável pela análise da legislação no Irão, aprovou na quinta-feira o texto da lei, que deverá ser enviado à presidência para ratificação.

“É a lei deles, o parlamento deles, mas há implicações legais aqui. Um tratado internacional deve, naturalmente, ter precedência. Não se pode invocar uma lei nacional para evitar o respeito por um tratado internacional”, afirmou Grossi.

A diplomacia iraniana criticou a agência da ONU por ter adotado uma resolução a 12 de junho, acusando o Irão de não cumprir as suas obrigações nucleares.

Teerão considera que esta decisão serviu de “desculpa” para Israel e os Estados Unidos atacarem as suas instalações nucleares.

“Quem pode realmente acreditar que este conflito surgiu por causa de um relatório da AIEA? Não havia nada de novo nesse relatório (…) pode ser fácil culpar uma organização internacional ou um diretor-geral, não sei, mas não é razoável”, defendeu-se Grossi.