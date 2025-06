"Os Estados Unidos gastam milhares de milhões de dólares por ano, muito mais do que qualquer outra nação, para proteger e apoiar Israel. Não vamos tolerar isto", disse Trump na sua rede social, a Truth Social.

Netanyahu "está agora no processo de negociar um acordo com o Hamas, que incluirá trazer os reféns de volta. Como é possível que o primeiro-ministro de Israel seja forçado a ficar num tribunal o dia todo?", questionou.

Na sexta-feira, um tribunal israelita rejeitou o pedido de Netanyahu para suspender as suas audiências por duas semanas.

A defesa tinha solicitado o adiamento das audiências, mencionando os "desenvolvimentos na região e no mundo", após a guerra com o Irão e no contexto do conflito aberto em Gaza.

Também tinha apresentado um pedido de cancelamento das duas próximas sessões judiciais.

Numa das acusações, Netanyahu e a sua esposa, Sara, são acusados de aceitar mais de 260 mil dólares (cerca de 222 mil euros) em bens de luxo, como charutos, joias e champanhe em troca de favores políticos.

Em outros dois casos, Netanyahu é acusado de tentar negociar uma cobertura jornalística mais favorável em dois meios de comunicação social israelitas.

Trump já tinha apelado na quarta-feira para que o processo fosse anulado — um processo que classifica de "caça às bruxas"—, tendo ainda recomendado que fosse "concedido um perdão a um Grande Herói", isto no dia a seguir ao cessar-fogo entre Israel e o Irão.

Netanyahu, que agradeceu a Trump o seu apoio na guerra contra o Irão, nega as acusações patentes neste caso, que foi sendo adiado várias vezes desde que arrancou, em 2020.

"Esta paródia de 'Justiça' vai interferir nas negociações com o Irão e o Hamas", disse o presidente norte-americano, embora não estivesse claro a que negociações se refere.

Há negociações em curso para o regresso dos restantes reféns e dos corpos dos mortos em cativeiro, enquanto a devastadora guerra de Israel em Gaza continua.

O Hamas capturou 251 reféns no ataque sem precedentes em solo israelita, a 7 de outubro de 2023. Acredita-se que 49 destes reféns ainda estejam em Gaza, incluindo 27 que o exército israelita dá como mortos.

Trump também comparou os problemas jurídicos de Netanyahu com os seus próprios problemas com a justiça, antes de assumir o cargo de presidente pela segunda vez, em janeiro.

"É uma caça às bruxas política, muito semelhante à caça que fui forçado a suportar", disse.

O republicano foi acusado de 34 crimes de falsificação de registros comerciais, em maio de 2024, num caso relacionado com pagamentos feitos uma ex-atriz pornográfica.

Também enfrentou dois processos federais pela sua suposta tentativa de anular os resultados das eleições presidenciais de 2020, que perdeu para o democrata Joe Biden.