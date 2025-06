Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Tive uma conversa telefónica com o meu homólogo americano e concordámos em telefonar um ao outro em qualquer altura para discutir questões de interesse para nós”, disse Narychkin à televisão estatal russa, sem dar mais pormenores.

Narychkin, amigo próximo do Presidente Vladimir Putin, e Ratcliffe já tinham falado em 11 de março, o primeiro contacto conhecido desde o regresso de Donald Trump à Casa Branca, no início do ano.

Estes dois telefonemas oficiais entre os chefes do SVR russo e da CIA surgem numa altura em que Moscovo e Washington começaram a aproximar as suas relações diplomáticas, apesar da persistência do conflito na Ucrânia, onde os americanos apoiam Kiev.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

No entanto, continuam a existir muitas divergências entre Moscovo e Washington, após muitos anos de extrema tensão.

Os americanos, por exemplo, continuam a fornecer a Kiev informações essenciais para as forças ucranianas, após mais de três anos de ofensiva em grande escala do exército russo.

Em março, Sergei Narychkin e John Ratcliffe concordaram em “manter contactos regulares”, de acordo com uma declaração do lado russo, citada pela agência noticiosa russa.