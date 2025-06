Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Natural de Hull, Reino Unido, Nicholas Tarasenko partiu diretamente de Yorkshire para o Japão, logo após concluir os exames finais, tornando-se o primeiro britânico a ingressar num estágio desde Nathan Strange, que competiu sob o nome Hidenokuni, em 1989, conta o The Guardian.

Com 1,87 metros de altura, Tarasenko conquistou a rara oportunidade de entrar no mundo profissional do sumo depois de vencer torneios amadores e demonstrar empenho em aprender japonês — condição essencial para transformar o seu período de teste no clube Minato, nos arredores de Tóquio, numa carreira profissional.

Após ter deixado uma impressão positiva no ano passado durante um treino experimental, foi convidado a regressar e está agora à porta de uma vida como rikishi (lutador de sumo), com o objetivo de alcançar o título máximo de yokozuna.

Apesar da pouca idade, a sua constituição física e experiência prévia em judo e râguebi ajudaram-no a conquistar, em 2023, a medalha de ouro sub-18 na categoria de 90 kg num torneio na Estónia, país de origem do pai, após apenas uma hora de treino formal em sumo, segundo o Japan Times.

O pai, Georgi Zilkin, mostrou-se confiante: “Acredito que ele se vai adaptar bem ao Japão e integrar facilmente a família do sumo. O mestre do clube e a esposa são considerados os seus ‘pais’ assim que entra no clube”, disse ao Hull Live, sublinhando o talento bruto e a ética de trabalho do filho.

“Ele acordava todos os dias às 5h da manhã para ter aulas de japonês com um tutor online, devido à diferença horária”, acrescentou.

Desde 2002, os 45 clubes de sumo no Japão só podem ter um lutador estrangeiro, mas isso não impediu o domínio recente de atletas oriundos da Mongólia, décadas depois dos primeiros rikishi havaianos quebrarem a cultura conservadora do desporto.

O clube Minato, no município de Saitama, confirmou a admissão de Tarasenko como aprendiz. Se passar nos exames de japonês, poderá estrear-se oficialmente na competição já no torneio da primavera, em Osaka, em março de 2026.

Até lá, terá de se adaptar ao rigor da vida no estábulo: treinos madrugadores, refeições reforçadas de chanko nabe (um guisado rico em proteínas) duas vezes por dia, tarefas domésticas e convivência constante com os outros lutadores. O seu corte de cabelo curto dará lugar ao tradicional chonmage, o coque típico do sumo.

“Ele terá de se habituar a muitas mudanças, da alimentação ao estilo de vida, mas é um rapaz dedicado e honesto. O seu japonês melhorou muito, por isso não estamos preocupados com a adaptação”, declarou um porta-voz do estábulo Minato ao Guardian.

“Já fez amizades com os outros lutadores e tem muito apoio à sua volta. Esperamos que continue a trabalhar com afinco e que esteja à altura das expectativas.”